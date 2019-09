Se acabó el misterio: Disney reveló finalmente qué animal es Goofy

Toda la discusión partió en Twitter. Y es que una usuaria comentó que para ella Goofy era una vaca.

Goofy o Tribilín como es conocido en Latinoamerica es uno de los mejores amigos de Mickey Mouse. Sin embargo, a lo largo de los años siempre ha sido un misterio el saber qué animal es.

Un gran debate se vi en las redes sociales cuando se preguntó: «¿A qué edad se enteraron que Goofy es una vaca?«. Lo que revolucionó a los seguidores del mundo de Disney.

Finalmente, fue la propia cuenta de Disney la que salió a aclarar las cosas, luego de que la cuenta @Riverdale127 le preguntara: ¿Goofy es una vaca o un perro? Algunos dicen que es una vaca y otros dicen un perro, necesito saber«.

Y la respuesta de Disney fue corta y precisa: «Goofy es un perro».

We’re happy to settle this debate! Goofy is most definitely a dog! 🐶😊 -Nina pic.twitter.com/ujvPejD0pN

— Walt Disney World Guest Service (@WDWGuestService) 15 de septiembre de 2019