Con este video Fabrizio Copano explica la crisis social que vive Chile

View this post on Instagram

Hola amigos. Para poder explicarle a los amigos extranjeros, armamos esta guía para entender lo que sucede en la reciente crisis social de Chile 🇨🇱 (sorry lo precario del set 👽) Este es el link para donar❤️: https://www.justgiving.com/crowdfunding/chilean-shelter Guion: @doncomedia @fabriziocopano