Proponen a Tilda Swinton para el papel del Joker en ‘The Batman’

Parece demasiado apresurado pensar en un nuevo Joker, cuando todavía estamos digiriendo la magistral actuación de Joaquin Phoenix en la cinta de Todd Phillips que explora el origen del villano.

Sin embargo, hay quienes ya están pensando en la persona que podría ponerse en los zapatos del criminal, si es que el director Matt Reeves decide integrar al personaje como parte de «The Batman», que tendrá a Robert Pattinson como el Hombre Murciélago.

Fue en ese contexto que Britt Hayes, periodista en Birth Movies Death propuso a Tilda Swinton como el Joker, argumentando que solo así, la película se convertirá realmente en un proyecto vanguardista.

«Sabiendo que una nueva iteración cinematográfica del Joker es casi inminente, me siento obligado a dar el siguiente paso lógico en la evolución del Príncipe Payaso: Tilda Swinton. No es simplemente una sugerencia. Yo insisto. No hay ningún actor que trabaje hoy mejor para llenar esos icónicos zapatos de payaso que Swinton, un verdadero camaleón cuyo trabajo es, en sí mismo, a menudo una subversión de su oficio», escribió el columnista.

«Los malos se divierten. Solo en los últimos 30 años, el Joker ha sido reinventado como un mafioso horriblemente transformado por productos químicos tóxicos (Jack Nicholson), un alegre psicópata de dibujos animados cuyo arsenal rivaliza con el de Batman (expresado por Mark Hamill), un anarquista nihilista cuyos orígenes y motivos son aterradoramente incognoscibles (Heath Ledger), un jodido gangster callejero con tatuajes faciales que solo un Juggalo (un fanático del grupo de música rap Insane Clown Posse) podría amar (Jared Leto) y, en la última encarnación, un comediante e introvertido fallido que vive con su madre, cada vez más aislado por la sociedad (Joaquin Phoenix). Cada una de estas iteraciones ha definido y redefinido al personaje. Es fácil olvidar que, en 1989, el Joker de Nicholson fue la versión más oscura hasta la fecha. El tiempo suaviza los bordes», detalló Britt.

Sin duda, es una propuesta arriesgada, pero la calidad dramática de Swinton está por sobre ese riesgo, por lo que no es descabellado pensar en ella como el Joker. Habrá que esperar para saber si su recomendación es escuchada.