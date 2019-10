Trabajador sufre el primer caso de quemaduras por un chaleco reflectante﻿

En Australia un hombre sufrió quemaduras de primer grado por usar un chaleco reflectante. Se trata de un trabajador de 40 años de la ciudad de Perth que descubrió quemaduras en su piel luego de utilizar la vestimenta.

El trabajador descubrió las quemaduras luego que se quitara la chaqueta. Inmediatamente fue llevado al hospital Sir Charles Gairdner, donde le diagnosticaron quemaduras de primer grado.

“Creo que la quemadura ocurrió a través del contacto de la piel con la cinta reflectante caliente. La chaqueta tenía dos cintas reflectantes, una alrededor del pecho y otra alrededor de la cintura. Era la más alta, la que estaba en contacto directo con la espalda del paciente, la que causó la quemadura”, dijo Ioana Vlad, la médico que atendió al trabajador.

Es el primer caso conocido de este tipo de quemaduras y fue dado a conocer en el Medical Journal of Australia, donde se explica que la herida “pareció como una erupción dolorosa que no palidece, una que no desaparece cuando se presiona, típica de una herida o inflamación de la piel”, agrega Vlad.

El hombre fue tratado con una crema emoliente de aloe vera y un analgésico y, aunque experimentó molestias durante unos días, no sufrió daños de larga duración.

Debido a este caso, en el sitio IFLScience señalan que este antecedente podría servir para que los fabricantes de estas vestimentas cambien la forma en que las producen o por lo menos, advertir sobre cómo deben utilizar este tipo de chalecos.