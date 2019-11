Esto es oficial: Mega confirma salida de Karol Lucero del canal

El panelista oficialmente ya no es parte de esta casa televisiva.

Durante la jornada del pasado jueves, el ex chico «Yingo» Karol Lucero informó que no renovó contrato con Mega, por lo que en 2020 ya no tendría cada televisiva.

Debido a esta decisión, el canal decidió emitir un escueto comunicado, donde confirmó la información dada por Karol Dance en sus redes sociales.

«El holding Megamedia desea informar a la opinión pública que Karol Lucero no renovará contrato con Mega», informaron.

Además agregaron que: «Se trata de una decisión personal que el comunicador informó a la plana ejecutiva en mayo de este año».