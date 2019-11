«Fue mi primer amor»: Kristen Stewart contó que pensó en casarse con Robert Pattinson

“Sí quería”, admitió la actriz en una reciente entrevista. De hecho aún mantiene los mejores recuerdos de su ex pareja. “Es el mejor”, dijo.

Kristen Stewart y Robert Pattinson fueron una de las parejas más icónicas de la generación millennial, luego que protagonizaran la saga Crepúsculo, la que además de lanzarlos a la fama, fue el inicio de su romance.

Sin embargo, todo se derrumbó luego que saliera a la luz la infidelidad de Stewart con el cineasta Rupert Sanders. Después de seis años del término de la relación, la actriz de 29 años habló por primera vez de lo que fue para ella ese vínculo y señaló que incluso pensó en casarse con Pattinson.

“Estuvimos juntos durante años. [Pattinson] fue mi primer amor”, admitió Stewart en una entrevista con Howard Stern.

“Es el mejor”, dijo la actriz, dejando en claro que aún mantiene los mejores recuerdos de su ex pareja, sin embargo, confesó que en todo este tiempo nunca ha podido dar su versión de los hechos.

“Es raro ser honesta acerca de esto, porque ha sido tan consumido, que tengo este miedo de que la gente piense que es por atención como ‘ah, claro, aún sigue explotando la narrativa’ o lo que sea. Y en realidad nunca he podido explicar lo que pasó porque siempre fui muy consciente de parecer una persona que busca ese tipo de atención”, dijo.

A la pregunta de que si había una posibilidad de matrimonio entre los dos, Stewart reconoció que fue una posibilidad para ella. “Sí quería. No soy una super tradicionalista, pero al mismo tiempo, pues en cada relación en la que he estado, siempre he pensado que esa era la indicada”, señaló.

“Sí me gustaría casarme, me llama la atención ahora como nunca lo hizo antes. En ninguna forma está atado a alguna convención rara. Es como que cuando sabes, sabes”, agregó.