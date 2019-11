Este domingo se emitió un nuevo episodio de «Contra viento y marea» y Pancho Saavedra mostró la historia de Raúl y Bárbara, una pareja que ha tenido que enfrentar duros momentos familiares.

Uno de ellos fue con el papá de la novia, Víctor, quien le ‘quitó’ 800 mil pesos que ella y su novio tenían ahorrados para su matrimonio y para comprarse una casa.

Según la pareja el hombre tiene deudas acumuladas por prensiones alimenticias de sus otros cincos hijos. Además, tiene un adicción al alcohol, la cual no se ha tratado.

Cuando Bárbara le comentó a su padre que tenía dinero ahorrado para sus planes con Raúl, ahí Víctor le insistió en que le prestara la plata para solucionar sus problemas por que o si no, iría a la cárcel. Ante la petición, ella accedió, perdiendo todo lo que habían ahorrado para su gran día.

Es por eso que recurrieron al programa: «Él me falló (…) estoy dolida con lo que me hizo. Tengo que escuchar de su boca por qué me hizo esto, porque no tengo rencor», dijo Bárbara.

Lamentablemente, su padre se negó a hablar con ella y la ha evitado todo este tiempo para no pagarle. Sin embargo, el equipo del programa junto a Saavedra lograron reunirlos.

Después de seis meses, al fin Bárbara pudo hablar con su papá. Eso sí, cuando él la vio, solo se excusó y explicó que estaba solo y sin comida.

Ante esta conversación, el animador expresó molesto: “No es capaz de mirar a los ojos a tu hija».

En eso, Bárbara le explicó a su papá: «Nosotros estamos molestos porque esa plata la íbamos a ocupar para nuestros proyectos, y nos quedamos sin nada. Igual nosotros nos vamos a casar. Te estaba buscando, porque si no me caso, ¿cómo no vas a estar?». Él enseguida dijo que no iría.

Ahí, intercedió Raúl, quien le dijo: «A mí la plata me da lo mismo, yo estoy aquí por Bárbara».

Ante la tajante respuesta de Víctor, Pancho Saavedra decidió intervenir. Al principio, trató de hacerle entender, pero luego el animador le replicó indignado: «Hace seis meses se alejó de su vida, ellos tenían 800 mil pesos para su matrimonio y su casa propia, ¿por qué no le dio la cara a su hija? ¡su hija quería verlo! Asuma algo, todo parte por asumir».

«¿Le puedo decir algo? ¿Le gustaría pedirle perdón a su hija? ¿Partamos por eso? (…) Haga un acto de humildad y mire a su hija», le dijo al animador al hombre.

Víctor le replicó: «Ella sabe que soy orgulloso». Aún así, logró pedirle disculpas a su hija.

«Perdóname, lo siento, te amo», le dijo.

Por último, el animador le dijo al papá de la novia: «Ella vino para hablar de su adicción, pese a que veníamos a contarle que iba a casarse».

Si bien Víctor se comprometió a ir a la boda, no tomó ningún compromiso respecto a rehabilitarse.

Acá puedes ver el momento en que Bárbara y Víctor vuelven a verse: