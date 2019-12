Abogado del hijo de Luli entregó nuevos detalles del caso

Carlos Espinoza dijo que «lo más favorable para Francisco sería que no sea condenado como autor, porque él no dispara materialmente»

A casi un año de que el hijo de Luli fuera detenido por participar en un tiroteo en Las Condes, el abogado defensor del menor entregó nuevos detalles del caso.

En conversación con La Cuarta, Carlos Espinoza contó que: «estamos terminando la fase de investigación, el fiscal está a punto de tomar decisiones acerca de si va a acusar o dar una salida diferente a Francisco. Podría ser un acuerdo, juicio abreviado o ir a un juicio oral. Por eso estoy pidiendo ahora entrevista con el Fiscal para definir en qué terminará esta causa, pero estamos prontos a concluir».

Agregando que: «lo más favorable para Francisco sería que no sea condenado como autor, porque él no dispara materialmente. Pero ese argumento veremos cómo lo acoge el fiscal. Porque él está por la ley 20.034 que es la de responsabilidad penal adolescente, eso tiene penas más bajas en virtud de eso es lo que le quiero proponer, no necesariamente sería presidio».

Cabe recordar que en primera instancia, Francisco quedó con internación en un centro del Sename en Graneros, bajo los cargos de «homicidio frustrado».

