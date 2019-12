Américo está de estreno y lanza su nuevo disco «Soy cumbia»

Este viernes Américo lanzó su nuevo disco «Soy cumbia», el que incluye una colaboración con su hija Dominga: «Grabar con Domi fue una de las experiencias más lindas que he tenido. Siempre pensé que podría tener alguna posibilidad de compartir algún feat. importante (los que he hecho son súper importantes), pero nunca me habría imaginado que con quien más iba a vibrar, sentir y emocionarme estaba tan cerca…».

«Fue una experiencia hermosísima, para nada estresante…Con mi mujer lo que queríamos era registrar su voz como un recuerdo, pero no pensábamos que se iba a convertir en el sencillo de un disco. Como papá y artista ya estoy feliz con el resultado, solo quiero que la Domi lo pase bien y que tenga este recuerdo de que hicimos esta locura juntos», dijo el cantante sobre su peque.

El tema en el que colaboraron fue «Tu sangre en mi cuerpo», que ha sido interpretada por otros artistas en formato padre e hijo, siendo la más reconocida la versión de la estrella Pepe Aguilar y su hija Ángela. El single fue compuesto por Thelma Castañeda, Jessica Sandoval y Jose Luis Ortega (Río Roma).

El álbum tiene 12 canciones y cuenta con apariciones de El Polaco, Ángela Leiva y Lucas Sugo.

Actualmente, el chileno se encuentra realizando una gira internacional con la reconocida banda mexicana Los Ángeles Azules, que contempló 2 fechas en el Auditorio Nacional de Cuidad de México, además de unas presentaciones en Anaheim y San Diego, Estados Unidos.