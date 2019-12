Varios fanáticos de Pokémon están catalogando una escena perteneciente a su más reciente capítulo como la más triste de toda la franquicia que lleva más de 22 años en emisión.

Esta tiene como protagonista al pokémon Scorbunny, quien persigue por varios lugares al entrenador Go con tal de convertirse en su compañero de viaje.

Sin embargo, cuando la criatura tipo Fuego se lo pide, el chico lo rechaza con una respuesta que ha causado tanta pena como rabia: «Lo siento. Verás… He decidido que Mew sea mi primer compañero», expresó en relación al legendario y ancestral pokémon. Tras esto, Scorbunny queda shockeado y se retira cabizbajo.

Dicho momento ha sido calificado por muchos en redes sociales como el momento más cruel de todo el anime de Pokémon. Es más, un usuario recopiló videos de todo el viaje de Scorbunny para llegar donde Go.

This might be the cruelest scene in Pokemon history. pic.twitter.com/F39swBWSOJ

— Tylor (@theSirToasty) 15 de diciembre de 2019