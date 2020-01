No hay duda que el estallido social que comenzó en Chile el pasado 18 de octubre se convirtió en una de las noticias más comentadas alrededor del mundo.

Por eso uno de los medios que ha seguido atento a los acontecimientos que han ocurrido en el país es The Guardian, el que en su selección de las mejores fotografías del 2019 escogió una muy especial captada en Chilito.

En esta se ve a una pareja, cuyos rostros están tapados con poleras de Colo Colo, se besan en medio de las manifestaciones que se desarrollaban en el sector de Plaza Baquedano, con fuego y humo de lacrimógenas alrededor.

La fotografía fue tomada por Cherry Guzman, quien cuenta al citado medio que tomó la imagen en el décimo día de protestas en Santiago: “Me había acostumbrado a bajar a la Plaza de la Dignidad en Santiago entre las 3 p.m. y las 4 p.m. para ver qué sucedía con la protesta”.

