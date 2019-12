El Whakaari entró en erupción este lunes al noroeste de la Isla Norte, dejando al menos cinco personas fallecidas.

Una repentina erupción del volcán Whakaari, en una isla deshabitada al noreste de Nueva Zelanda, ocurrió este lunes dejando al menos cinco personas fallecidas y otras 18 con heridas de diversa consideración.

La erupción del macizo ocurrió a las 14:11 hora local, sorprendiendo a un grupo de al menos 50 turistas que visitaban la isla, la que se encuentra a 48 kilómetros al noroeste de la Isla Norte.

Turistas que habían zarpado minutos antes de que se produjera la erupción, fueron testigos de la enorme columna de cenizas que salía expulsada del cráter del volcán.

“No se observan señales de vida en la isla. No creemos que queden supervivientes”, dijo John Tims, vocero de la Policía de Nueva Zelanda. La isla, conocida también como White Island, está deshabitada, por lo que los fallecidos y heridos serían en su totalidad turistas.

Aunque las autoridades señalaron que seguirán los trabajos de búsqueda, la zona es de difícil acceso. “Debido al alto riesgo, los equipos de emergencia no pueden acceder a la isla (…) que permanece inestable y con posibilidad de nuevas erupciones”, agregó Tims.

Se cree que al momento de la erupción, en la isla había 50 personas, de las cuales la Policía ha logrado rescatar a 23 con vida. Sin embargo, se cree que no haya más sobrevivientes, ya que no se identificó ningún signo de vida durante los vuelos de reconocimiento.

