A comienzos de octubre pasado, en medio de la promoción de “El Irlandés”, el director Martin Scorsese dijo que las películas de superhéroes y en particular las de Marvel “no eran cine”.

“No las veo. Lo intenté, ¿sabes? Pero eso no es cine”, dijo en entrevista con la revista Empire.

“Honestamente, lo más cercano que puedo pensar a ellas, tan bien hechas como están, con los actores haciendo lo mejor que pueden bajo las circunstancias, son los parques temáticos”, agregó.

Los dichos del director de Taxi Driver generaron polémica en la industria del cine. Mientras algunos lo criticaban, otros en cambio apoyaban sus palabras.

Ahora fue el turno de Bong Joon-ho, director y guionista de “Parasite”, cinta que tiene seis nominaciones a los Premios Oscar. El surcoreano de 50 años se puso del lado de Scorsese afirmando que jamás trabajaría en una película de superhéroes.

“No me gustan los superhéroes en absoluto. Creo que son un poco estúpidos. Me interesan los personajes que tienen que lograr misiones más allá de sus propias capacidades”, dijo en conversación con el diario The Times of London.

Además de las nominaciones al premio de la Academia, la cinta de Joon-ho se quedó con la Palma de Oro del Festival de Cannes y se llevó el Globo de Oro a la mejor película en lengua extranjera.

Utilizando su propia película como ejemplo, el director señaló que en “Parasite” no existen los héroes o villanos. “Cada personaje es agradable hasta cierto punto y cobarde hasta cierto punto. Débiles y mundanos, en cierta medida. Y eso es realista”.

“Parasite” cuenta a historia de una familia pobre que consigue colarse en las vidas de un adinerado clan. “Así somos todos. Así es la gente que nos rodea todos los días”, dijo el director, dejando en claro que las temáticas y conflictos de sus películas no tienen nada que ver con las de superhéroes.