En septiembre pasado Netflix estrenó la segunda temporada de «Élite» convirtiéndose en una de las series más exitosas del año.

Y como la producción española ha causado tanto furor en marzo de este año se estrenará su nuevo ciclo.

Pero eso no es todo ya que ya están confirmadas una cuarta y quinta temporada de la serie, pero estas tendrían un giro radical que no tiene para nada contentos a los fanáticos. Resulta que en estas habría otro elenco.

Así lo comentan sitio especializados como «Fuera de series» donde señalan que la tercera temporada cerraría los conflictos en torno a la muerte de Marina. Y es que este cambio tiene sentido si consideramos que los protagonistas de la ficción ya están cerca de graduarse de Las Encinas.

Consultado sobre una supuesta salida de la serie, el chileno Jorge López declaró: «Élite fue una escuela, un aprendizaje de la hostia, pero ya estuve cuatro años en Disney y no quiero vivir procesos tan largos ahora. Un par de temporadas para mí y para Valerio es perfecto, no me renta hacer más».