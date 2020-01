El actor aseguró que no entendió el desenlace de la película que protagonizó en 2010.

A pesar de ser una de las mejores películas de Christopher Nolan, desde su estreno en 2010 «Inception» ha generado debate por su enigmático final, el que hasta ahora sigue siendo una incógnita.

Pero no solo para los espectadores, porque ahora Leonardo DiCaprio, protagonista de la cinta, confesó que no entendió qué sucedió en el desenlace de la película, recoge Tónica.

El actor participó del podcast «WTF» de Marc Maron junto a Brad Pitt. Ahí, el ex de Angelina Jolie fue consultado sobre su película «Ad Astra», pero rápidamente declaró: «No te lo voy a explicar. Yo tampoco puedo explicarlo».

Fue entonces cuando DiCaprio señaló que se sentía igual con la cinta de Nolan, exclamando: «Eso es como Inception para mí. ¿Que pasó? No tengo idea».

«Simplemente estás enfocado en tu personaje. Sí me involucro con la historia, pero cuando se trataba de Christopher Nolan y su mente, y cómo Inception era construida, todos intentaban armar ese rompecabezas constantemente», agregó Leo.

La incógnita sobre el final Inception se debe a que no deja claro si el personaje de DiCaprio había logrado su cometido realmente, que era regresar con sus hijos, o si en verdad seguía metido en un sueño. Esa escena lo muestra viendo como la peonza, que era su tótem, está girando sobre sí misma (si no deja de girar, se trata de un sueño), pero el plano se va a negro antes de saber si deja de hacerlo o no.