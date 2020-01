Leo Méndez Jr. a través de redes sociales quiso reencontrarse con sus fanáticos, ya que lleva un tiempo alejado.

Este alejamiento de lo social se produjo debido al complejo diagnóstico que enfrenta desde hace algún tiempo: el síndrome de pánico y depresión.

Así lo confesó a través de Instagram, donde publicó una fotografía para hablar del tema: «¡Cómo extrañaba sentirme tan vivo! He estado recuperándome de a poco. Muchos no lo saben, pero me diagnosticaron Síndrome de pánico junto con depresión hace un mes y medio. Por miedo, dejé de vivir mi vida como acostumbraba, y dejé de ser social. Dejé mi trabajo por estar con licencia médica, dejé de lado muchas cosas por miedo».

«Anoche salí por primera vez. Desde un tiempo atrás que he estado aislado, con medicamentos para mi psiquis, y me sentí con tanta vida ¡y sin miedo alguno! Sentí que se merecía una foto a las 05:00 am en camino a casa», agregó.

Rápidamente, el joven se llenó de buenos deseos por parte de sus seguidores y también de su hermana, Steffi Méndez. «¡Te amo, mi cachorro! Te lo he dicho mil veces, ¡tú puedes!«, escribió.