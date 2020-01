Nicolas Cage pasó el Año Nuevo en un bar y celebró con desconocidos

Uno pensaría que las estrellas de Hollywood celebran el Año Nuevo en lujosas y aparatosas fiestas donde abunda el glamour, dinero y estilo. Aunque la gran mayoría de los actores y actrices celebran de esta forma, no siempre es así.

Es el caso de Nicolas Cage, quien celebró la llegada del 2020 nada menos que en un desconocido bar inglés, rodeado de personas comunes y corrientes, quienes se sorprendieron al ver entrar al actor de “Con Air”.

El actor de 55 años llegó hasta un bar en Somerset, al suroeste de Inglaterra, lugar donde en 2018 adquirió una vivienda. La llegada del actor no pasó desapercibida y varios quisieron sacarse fotografías con él.

El ganador del Oscar por “Leaving Las Vegas” le compró tragos a todos los presentes con quienes celebró de buena gana. Algo pocas veces visto en un actor de cine de la categoría de Cage.

Just found out Nicolas Cage spent his New Year's Eve in The Tramways pub in Somerset pic.twitter.com/46d3471PTy

— Simon Crook (@sicrook) January 2, 2020