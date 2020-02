Los temas que no pueden faltar en el regreso de Backstreet Boys a Chile

Backstreet Boys regresará al país en el marco de su gira por Latinoamérica “The DNA World Tour” –, el más grande del grupo por recintos cerrados en 18 años.

Los chicos compartirán con sus fans por partida doble ya que realizarán dos shows (4 y 5 de marzo) en Estadio Bicentenario La Florida.

Como estos chiquillos son artistas que no pasan de moda queremos repasar los éxios que no pueden faltar en su paso por Chilito.

Incomplete

Quit Playing Games (With My Heart)

Nunca te haré llorar / I’ll Never Break Your Heart

Everybody (Backstreet’s Back)

We’ve Got It Goin’ On

That’s the Way I Like It

The One

I Want It That Way

Larger Than Life

Don’t Go Breaking My Heart