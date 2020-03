Con su tan esperado regreso a Chile, Magne Furuholmen, Morten Harket y Pål Waaktaar-Savoy confirman que se presentarán en Santiago el próximo 3 de septiembre en Movistar Arena.

El formato “An Evening With” consiste en un show de dos partes. En una, tocarán las diez canciones de su álbum debut de 1985 Hunting High And Low en el orden de lanzamiento original. Después de esto, tocarán canciones nuevas y antiguas, familiares y menos familiares, incluidos éxitos más clásicos como «I’ve Been Losing You»y «The Living Daylights».

Hunting High and Low es el álbum de estudio debut de la banda new wave Noruega A-ha. Lanzado el 1 de junio de 1985, el disco fue un gran éxito comercial, alcanzó altas posiciones en las listas mundiales y obtuvo el número 15 en el Billboard 200 de EE.UU., llegando a vender más de 11 millones de unidades en todo el mundo.

Su primer sencillo, Take on me, recientemente batió récords al alcanzar mil millones de reproducciones en Youtube.

El video musical dirigido por Stuart Gosling, presenta a A1 entrando en el mundo de los computadores al ponerse anteojos de realidad virtual después de enterarse de la existencia de un virus informático mortal. Después de volar por una distancia, encuentran el virus y lo destruyen, salvando al mundo. El video se inspiró en la película de ciencia ficción de Disney, Tron de 1982.

En esta gira, la banda afirma que su música trasciende los años 80 y el tiempo mismo. «Take On Me» nunca dejará de ser atemporal, y el resto de su catálogo está a la altura de esa prominencia.

No te pierdas el regreso de a-ha a Chile el próximo 3 de septiembre en Movistar Arena.

Tickets disponibles para su show en www.puntoticket.com

Pre venta exclusiva para Clientes Entel pagando con Tarjetas Cencosud Scotiabank: martes 17 de marzo, 11.01am

Venta General: comenzando a las 11.01 del jueves 19 de marzo

Tickets disponibles en www.puntoticket.com