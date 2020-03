Pancho Saavedra participó en Sigamos de largo, programa donde confirmó que se casó hace poco más de un año y entregó detalles de este importante paso.

En el espacio de Canal 13 mostraron una imagen que el mismo animador había publicado en su Instagram, donde se muestra exhibiendo su anillo de compromiso.

“Yo estoy profundamente enamorado, me casé hace poco más de un año, voy muy bien. Uno siempre tiene que pensar que cuando uno se casa no anda escondiendo esa relación, pero tu mundo privado, es tu mundo privado“, partió diciendo.

“A veces los colegas de la prensa no entienden que una relación está dividida en dos, y uno es una parte de esa relación; y si la otra parte no quiere entrar en esto, no quiere por nada del mundo que se haga público, ser noticia… uno tiene que respetar eso”, añadió sobre los motivos por los que no confirmó los rumores.

Además recalcó que “lo único que te puedo decir es que soy feliz, me casé en Curicó, soy un hombre enamorado, fueron mis amigos (a la ceremonia)”.

“¿Esperaste mucho el amor?” le preguntó Sergio Lagos y el animador de Lugares que hablan contestó: “Yo pensaba que no me iba a llegar”.

En el espacio también repasaron antiguas declaraciones de Saavedra, donde daba a entender que no tenía suerte en el amor.

“En un momento de la vida estaba muy ansioso pensando que se me iba a pasar el tren y, de repente, aparece la persona que es para tu vida. Con todas las cosas que me han pasado, accidentes, uno dice ‘sabes qué, para qué perder el tiempo’”, recalcó sobre el cambio que tuvo de pensamiento.

Por su parte Maly Jorquiera le preguntó cuánto tiempo pololearon, a lo que Francisco contó que un año y que se conocían hace mucho tiempo.

Aquí puedes revisar el momento

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PANCHO SAAVEDRA HABLÓ DE SU EXPERIENCIA CON LA COCAÍNA CUANDO IBA A LA UNIVERSIDAD