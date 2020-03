La princesa del pop, Britney Spears, ya tiene dos retoños adolescentes, Jayden (13) y Sean (14), quienes también ya tienen su propia vida y como cualquier joven, redes sociales.

Y a través de una transmisión de Instagram Live, Jayden dio polémicas declaraciones contra su abuelo materno y reveló que puede que su mamá no vuelva a cantar.

En el registro, según el tabloide TMZ, el joven criticó a Jaime Spears, su abuelo, diciendo que era un ‘gran idiota’. Recordemos que el papá de la estrella pop ha sido culpado de ser el responsable del declive de la carrera de Britney.

Además, el abuelo de los niños tiene una orden de restricción, después de tener un altercado físico con el hijo mayor de la cantante, Sean.

En el Instagram Live, a Jayden le preguntaron sobre la carrera musical de su mamá. Pero su respuesta fue decepcionante para sus fans.

«No ha estado haciendo música. Una vez le pregunté ‘¿mamá qué pasó con tu música?’ y ella dijo: ‘No lo sé cariño, tal vez renuncie’, y yo dije ¿qué? ¿no sabes cuánto dinero haces con eso?”, relató el adolescente.

Te puede interesar: ¡Sorpresa! Katy Perry espera su primer hijo con Orlando Bloom

Cabe destacar que los hijos de Britney viven con su papá, Kevin Federline, quien tiene la custodia de ambos, ya que la corte determinó que Britney era ‘incompetente para manejar su vida’.

Tras la viralización del video, el abogado de Federline, Mark Vincent Kaplan, le dijo a E! News que el ex de la cantante no estaba contento con las declaraciones de Jayden. «Lo está abordando (…) No anticiparíamos ver más publicaciones como esa otra vez», zanjó el abogado.