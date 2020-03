La ‘defensa’ del abogado de Ronaldinho: ‘No sabía que era delito, es tonto’

El ex futbolista quedó en prisión preventiva luego de que ingresara a Paraguay con documentación falsa.

Luego del escándalo que generó la detención de Ronaldinho en Paraguay, tras descubrirse que ingresó con un pasaporte falso al país, un tribunal dictó prisión preventiva para el ex FC Barcelona y su hermano Roberto de Assis Moreira.

Tras su primera noche en una oficina administrativa de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional en Asunción, el ex delantero del FC Barcelona llegó a declarar al Palacio de Justicia.

“El juzgado considera que estamos ante un hecho punible grave porque atentó contra intereses de la República, contra el Estado paraguayo. Hay peligro de fuga y hay peligro de obstrucción. Se trata de un extranjero que entró de forma ilegal al país y permanece de forma ilegal en el país”, señaló la jueza Clara Ruíz Díaz quien agregó que el ex futbolista seguirá en prisión preventiva.

Tras lo dictaminado por el tribunal, el abogado del ex Milan, Adolfo Marín, habló con el diario Folha de Sao Paulo donde realizó una curiosa defensa de su cliente.

“La Justicia no ha entendido que Ronaldinho no sabía que estaba cometiendo un delito porque no entendió que le dieron unos documentos falsos, él es tonto”, señaló según recoge el sitio Sport .

Además, agregó que el tribunal no consideró que el ex jugador es padre y que “en lugar de estar con su hijo, que hoy celebra su cumpleaños, está dando declaraciones, diciendo la verdad ante la Justicia paraguaya”.