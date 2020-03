Tamara Acosta se sinceró sobre su lucha contra la depresión

Tamara Acosta sin duda cuenta con una destacada trayectoria por lo que es reconocida a nivel nacional.

La artista en distintas entrevistas ha contado que por casi dos décadas tuvo una depresión endógena, que incluso la hizo temer al momento de ser madre por heredar la enfermedad.

Precisamente de este tema la intérprete habló en «Mucho Gusto». Frente a la consulta sobre cómo enfrentó el proceso previo a su embarazo, la actriz señaló que luego del diagnóstico, la alivió el saber que tenía una solución.

«Yo tuve como la suerte de que reaccioné y dije ‘estoy muy mal’ cuando sentí ganas de no estar aquí y tratar de hacer algo por no estar aquí. Entonces cuando uno se da cuenta de eso, no se alguien me iluminó, yo dije ‘no, necesito psiquiatra'», contó.

Pero también fue enfática en reconocer que no todas las personas que padecen esta enfermedad tienen la posibilidad de darse cuenta y pedir ayuda.

Con respecto a la posibilidad de que su hija de 7 años herede la depresión, Acosta respondió que «esa es la gran pregunta y nada, me tengo que consolar y hacer todo posible para que este super contenida y tratar de que no ocurra, pero si ocurre también uno va a estar ahí con todo lo que pueda estar para apoyarla».

La peque es un «milagro» en su vida

Por otra parte Tamara se refirió al camino que tuvo que seguir para ser mamá: «No podíamos tener hijos, mi pareja tenia una interfilidad. El doctor nos dijo que no podíamos de manera natural» reveló.

Luego, la actriz contó que se sometió a un tratamiento asistido que intentaron en dos ocasiones y «En la segunda apareció Olga (su hija)».

«Fue muy bonito porque la primera vez me implantaron varios óvulos fecundados y eso no resultó. La segunda vez solo sobrevivió este óvulo fecundado y el doctor nos llamó porque había que implantarlo de inmediato», contó.

«Ella es un milagro de la ciencia, de la vida, de la naturaleza y el amor», dijo sobre su hija. «Tener un hijo es una responsabilidad y una emoción, un amor…es la única que vas a tener, es todo», expresó.