Así quedó la nueva versión de la “madre leona” con especial doblaje

Los doblajistas chilenos que hacen voces latinas en diversas producciones han realizado distintos videos que en su momento generaron impacto en las redes sociales y que han sido material para memes, entre ellos el “Engaña’o pa’ Chillán” y otros como la caída de Tania y Rosa Espinoza.

La actriz de doblaje latino y locutora Carla Cuili compartió en Instagram una nueva versión de la “madre leona”. A fines de noviembre de 2018 se hizo popular el relato de una mujer acerca de cómo atropelló a un perro pastor alemán que atacaba a un adolescente.

Acá está la versión original por si no la has visto:

Ahora, en lugar de decir “por favor, que alguien me ayude, veo un pastor alemán, veo un niño… nada, instinto de madre leona para salvar a un niño que estaba siendo atacado por un animal”, en el doblaje dice “grito auxilio, que alguien me socorra y me percato de que hay un sabueso con un pequeño… en fin, y sentí cómo brotó en mí ese impulso materno salvaje de rescatar a una criatura indefensa atacada por un depredador“.

Acá te dejamos el gracioso resultado: