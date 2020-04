Sin duda que los funcionarios de la salud se han convertido en unos héroes por su intensa labor debido a la crisis sanitaria por el coronavirus.

Esta situación ha significado que muchos profesionales no han estado con su familia para ayudar a combatir al COVID-19, que ya ha cobrado la vida de más de 60 mil personas a nivel mundial.

Es por esto que la publicación de la doctora Cornalia Griggs, miembro de cirugía pediátrica en el Centro Médico de la Universidad de Columbia, se viralizó rápidamente.

“Mis bebés son demasiado pequeños para leer esto ahora, y apenas me reconocerían cuando uso mi equipo (de protección). Pero si me pierden por COVID, quiero que sepan que mamá se esforzó mucho por hacer su trabajo”, escribió en Twitter, tras un turno en el hospital de Nueva York.

En entrevista con CNN, la profesional señaló que su mensaje “refleja lo que muchos trabajadores de la salud, especialmente en Nueva York, están sintiendo en este momento”.

Al mismo tiempo, a pesar de reconocer que siente miedo, dijo que «todavía estoy muy decidida a ir a trabajar cada día y hacer el trabajo que hay que hacer porque todavía amo mi trabajo”.

My babies are too young to read this now. And they’d barely recognize me in my gear. But if they lose me to COVID I want them to know Mommy tried really hard to do her job. #GetMePPE #NYC pic.twitter.com/OMew5G7mjK

— Cornelia Griggs, MD (@CorneliaLG) March 29, 2020