Hace unos días Fernanda Urrejola presentó a su polola en redes sociales, se trata de la directora y guionista Francisca Alegría, a quien además dedicó sentidas palabras.

«Gracias por elegirme como tu compañera. Gracias por impulsarme a crecer día a día, por sacar lo mejor de mí y no temerle a mis sombras. Gracias por darme mis tiempos y espacios. Y por hacer de este ‘encierro’ desafiante y entretenido”, fue parte de lo que escribió la actriz en su publicación.

Su revelación no dejó ajeno a nadie y por eso la intérprete hizo un Instagram Live para responder varias preguntas de sus seguidores.

«Sí, estoy feliz. Soy muy feliz”, reveló en la transmisión sobre su decisión de hacer pública su relación, según consigna La Cuarta.

Además, aseguró que: «Nunca me sentí en el clóset. Yo soy la misma desde siempre, no sentí la necesidad de salir del clóset, pero sí de hablar del amor».

La chiquilla también expresó que fue una conexión profunda. «Enamorarme de la Fran fue… enamorarme de ella por su ser, conectarme con ella profundamente y vernos las dos sin miedo», señaló.

«Fue un remezón gigante para mi, me sacó de mi estructura», reconoció.

También el estar con Francisca, la hizo cuestionarse. «Me hizo mirar un montón de cosas que nunca antes me las había cuestionado, que me daba mucho lo que estuviera pasando y me hizo romper con las ideas que tenía de mi misma», concluyó.