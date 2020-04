J Balvin “pidió” matrimonio en vivo y lo rechazaron

El colombiano J Balvin fue invitado recientemente al programa mexicano «Montse & Joe», al que asistió para promocionar su disco más reciente, «Colores», que lanzó hace algunos días a nivel mundial.

Durante la entrevista, el cantante le coqueteó a una de las animadoras, Montserrat Oliver , luego de quedar flechado con la mujer. Balvin se mostró siempre amable, atento y divertido, al grado que le confesó su amor a la rubia conductora.

De hecho, le preguntó si estaba soltera, a lo que la otra animadora, Yolanda Andrade, respondió que no y que era lesbiana. «¿Te vas a casar? Eso no me habías contado», le dijo con sorpresa el artista.

«¿Podrías volver a pecar con un hombre? Te puedo hacer la despedida de soltera», dijo el reggaetonero, quien solicitó ver fotos de la pareja de Oliver para pedirle que «lo adoptara», para luego arrodillarse, sacar un anillo y pedirle matrimonio.

«Yo primero te tengo que conocer, está hermoso tu anillo, pero primero te tengo que conocer», le respondió la animadora, rechazándolo entre risas, a lo que el cantante dijo «tampoco compro mujeres, así que está bien». Por supuesto, todo era una broma.