Jordi Castell contó que ha sido insultado en Instagram por revelar affaire con Luis Miguel

Hace unos días Kathy Salosny contó que Jordi Castell tuvo un affaire con Luis Miguel hace 30 años, y a raíz de eso el fotógrafo se llenó de críticas en redes sociales.

En conversación con La Cuarta, Castell aseguró que las fanáticas del cantante no reaccionaron bien a la confesión, por lo que comenzaron a agredirlo verbalmente a través de Instagram.

“Ni te explico cómo me han agredido por redes sociales su club de fans. Yo no hice ninguna confesión, me echaron al agua por algo que pasó hace 30 años”, aseguró al medio.

Además, comentó que “muchos me han dicho que estoy buscando pantalla, yo estoy feliz con El Aperitivo, no me interesa ir a la televisión. Jamás se me ocurriría hablar de un polvo pasado cuando estoy casado, tampoco me voy a colgar de algo que no fue importante en mi vida”.

“Tuve buenos amantes y buenas relaciones, y probablemente algún día hablaré de eso, pero no de algo que pasó en una noche en un hotel, fue súper irrelevante“, concluyó.