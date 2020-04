Una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para combatir la propagación del coronavirus es el aislamiento social. Por ello es que la mayoría de las personas se han mantenido encerradas en sus casas para evitar el contagio.

Sin embargo, algunos han decidido irse a lugares recónditos para no tener contacto y así evitar infectarse de covid-19. Es el caso de David Geffen, magnate de la industria discográfica y el cine que tomó su lujoso yate y se fue al Caribe para pasar la cuarentena.

Una actitud que generó molestia en las redes sociales luego que el estadounidense de 77 años publicara una fotografía de su enorme embarcación en las tranquilas aguas caribeñas.

“La puesta del sol anoche…aislado en la Granadinas para evitar el virus. Espero que todo el mundo esté a salvo”, escribió junto a una imagen de su lujoso yate “Rising Sun” que tiene un costo de 590 millones de dólares.

La publicación generó indignación en la web, al considerar falta de empatía y cero preocupación por lo que está viviendo la mayoría de las personas en todo el mundo, donde los sistemas de salud están colapsando y la cifra de muertos aumenta con el correr de las horas.

“Podría haber guardado silencio y disfrutar de su vida de privilegio y seguridad lujosa, pero tuvo que refregarlo”, fue uno de los comentarios que recibió la publicación y que muestran la molestia que generó la actitud de Geffen.

Tras la ola de críticas y comentarios el empresario, que tiene un patrimonio de 9.000 millones de dólares, decidió dejar privada su cuenta de Instagram.

“Gracias, David Geffen, por tus pensamientos”, dice un irónico mensaje de un usuario que publicó imágenes de la lujosa embarcación.

Thanks, David Geffen, for your thoughts. pic.twitter.com/5XTRhGX5OP

— southpaw (@nycsouthpaw) March 28, 2020