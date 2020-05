Esta jornada según la Encuesta de Ocupación y Desocupación (EOD) del Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, en nuestro país actualmente la tasa de desempleo presentó su número más alto en los últimos 20 años, alcanzado un histórico 15,6%.

Ante este escenario las reacciones no se hicieron esperar y una de ellas llegó desde la Central Unitaria de Trabajadores: “si no se tomaban medidas preventivas no solo respecto de la crisis sanitaria, sino que también respecto de la crisis social y económica, a lo que nos íbamos a enfrentar es un fracaso en la protección de la vida y un fracaso en la protección del empleo. Eso es lo que nos está revelando la encuesta”, comentó la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa.

“En un escenario como este, no es un debate ideológico, sino que es una necesidad urgente para poder tener liquidez y tener recursos que permitan no solo apoyar y acompañar a las empresas que están en una situación crítica sino que también exigirle el compromiso de que no sigan despidiendo trabajadores”, agregó Figueroa.

Además Bárbara complementó con que “la situación actual ha llevado a la salida de muchas personas del mercado laboral, lo que se refleja en que la tasa de participación laboral se ubicó en 56,7%, es decir, una contracción de 5,1 pp en un año y de 6,7 pp en el trimestre”, dijo.