El coronavirus no discrimina y cualquier persona puede infectarse. Aunque en un comienzo se pensaba que los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión, tenían mayor probabilidad de contraer el virus, con el tiempo se ha visto que toda la población tiene riesgo de contraer la enfermedad.

Mandatarios, actores y hasta deportistas se han infectado, como por ejemplo Martín Cáceres, defensa del Fiorentina y exjugador del FC Barcelona, quien contó que tuvo el virus por más de 60 días en su cuerpo sin saberlo, según señala Mundo Deportivo.

“Tuve los primeros síntomas en la semana del 8-15 de marzo. En los días siguientes sentía el virus en mis pulmones. Me dijeron que tenía que estar 20 días en cuarentena para que me pasara, pero parece que el virus se enamoró de mí, no se quería ir”, afirmó Cáceres en su cuenta de Instagram.

El defensa uruguayo de 33 años y que actualmente juega por la Fiorentina, reconoció que sintió los primeros síntomas en un partido que jugó ante el Udinese a principios de marzo, antes de que se suspendiera la Serie A.

“Sin saberlo, tuve el coronavirus durante 60 días en mi cuerpo. Por fin ahora he dado negativo en dos tampones consecutivos y me siento un hombre nuevo”, contó el futbolista.

Los últimos dos exámenes arrojaron que el futbolista ya no tenía el virus, por lo que podrá reincorporarse a los entrenamientos con sus compañeros en el centro deportivo del Fiorentina.