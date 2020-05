«Emilia Clarke chilena» causa furor con sus videos en TikTok

Durante esta cuarentena cada día más y más gente se ha sumado a Tik Tok y así pasar el rato haciendo y viendo videos.

Una de ellas es Javiera López, una chiquilla que se ha hecho bastante conocida aquí y en otras partes del mundo debido a su increíble parecido con Emilia Clarke.

La estudiante de cinematografía es tan parecida a la protagonista de Game of Thrones, que incluso a recreado algunas escenas de Me Before You a la perfección.

También la joven se personificó lo más parecida que pudo a Louisa Clark, el personaje principal de la cinta y que está interpretado por la celebridad británica.

Acá te dejamos algunos de sus videos: