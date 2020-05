Leo Méndez Jr. revela que se dedicará a la industria del porno

Hace poco Leo Méndez Jr., contó lo mal que la pasó tras contagiarse de coronavirus y también dijo que ya no continuaría en el programa Bailando por un Sueño, ya que volvió a fijar residencia en Estocolmo, Suecia, junto a su familia.

Ahora el joven ya recuperado comenzó a dar muestras del proyecto que lo mantendrá ocupado en los próximos meses: la industria pornográfica.

Todo partió hace algunos días cuando el chiquillo invitó a sus seguidores a revisar su perfil en un sitio web de contenido para adultos llamado “Only Fans”, en el que comparte fotos y video donde aparece desnudo.

Poco después, en sus historias de Instagram, el hijo del músico DJ Méndez contó detalles sobre su nuevo emprendimiento: “Es contenido triple x, es contenido para mayores de edad, es contenido porno, contenido de desnudo… se ve todo el cuerpo. Y no, no me da vergüenza porque es algo a lo que yo me voy a dedicar ahora”.

“Me voy a meter a la industria pornográfica y lo voy a hacer y punto, te moleste o no. A mí les juro que me da exactamente lo mismo, si hay morbo, si quieres pagar por verme bien y si no, también. Te invito a bloquearme si esto no te gusta”, agregó el influencer.