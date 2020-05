Megan Fox y el también Brian Austin Green se casaron hace 10 años y fruto de su relación nacieron tres hijos, pero según la información entregada por el protagonista de Beverly Hills 90210, indica que murió la flor.

Unas imágenes entre la chiquilla tomando café con el rapero Machin Gun Kelly encendieron las alarmas que algo no andaba bien con el matrimonio.

Fue el mismo Green quien explicó las razones y al mismo tiempo aprovechó de aclarar que con la intérprete se encuentran distanciados desde fines de 2019. «Al final las mariposas se aburren de permanecer en una sola flor. Empiezan a sentirse asfixiadas. El mundo es grande y quieren experimentarlo», fue la metáfora que ocupó él para hablar del tema.

El chiquillo explicó las razones de la ruptura y señaló que no se debió a terceras personas.

«Ella me dijo: ‘Me di cuenta cuando estaba fuera del país trabajando sola que me sentía más yo misma y me gustaba más esa experiencia. Creo que puede ser algo que valga la pena probar’. Me sorprendió y estaba molesto por eso, pero no puedo enojarme con ella por sentirse de esa manera. No fue una decisión que tomó, así es como se sintió sinceramente. Hablamos y decidimos separarnos durante un tiempo… y así hicimos «, agregó en el programa radial Context.Sobre la relación de Fox con el músico, Brian también tuvo palabras. «De momento son amigos (…) Por lo que me han dicho es un tipo muy simpático y muy auténtico. Me lo creo, suele acertar con la gente», contó antes de agregar «No quiero que la gente piense que ellos son los malos y yo la víctima ni nada de eso, porque no es así«, agregó. Afortunadamente, la ex pareja mantiene una buena relación por sus hijos Noah, Bodhi y Journey River. Incluso pretenden seguir tomando vacaciones juntos.