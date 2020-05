Val Kilmer es uno de los tantos actores que a lo largo de la historia se han enfundado el traje de Batman. Sin embargo, su versión del Hombre Murciélago es una de las menos recordadas y las menos queridas por los fanáticos, sobre todo por la visión colorida que le imprimió el director Joel Schumacher a «Batman Forever», al igual que a su secuela «Batman & Robin».

Pero Kilmer no fue parte de esa secuela, que tuvo a George Clooney como Bruce Wayne. Famosos son los relatos de Schumacher diciendo que Kilmer se había comportado de manera excéntrica durante el rodaje de la cinta, pero ahora el actor reveló el motivo que lo llevó a separarse de la franquicia y lo cierto es que mucho tiene que ver con la esencia del superhéroe.

En un artículo publicado en The New York Times, el actor recordó una historia de su tiempo como Batman. Un día estaba grabando y a punto de quitarse el traje de murciélago cuando Warren Buffett, un magnate estadounidense, y sus nietos llegaron. Querían ver a Batman, así que Kilmer se quedó con el traje, pero no quisieron hablar con él, pues solo les interesaba probarse la máscara y viajar en el Batimóvil.

Entonces entendió que Batman no está destinado a ser un tipo real. Batman está destinado a ser tan anónimo que la persona que lo mira puede verse en él. «Por eso es tan fácil tener cinco o seis Batman, no se trata de Batman. No hay Batman», explicó.

Entender eso fue suficiente para que Val nunca volviera a ponerse el traje de Batman, algo que -por cierto- le resultaba una tortura física. Cada vez que se lo quitaba se sentía liberado, consigna Tomatazos.

Tampoco fue un camino sencillo su llegada a la producción. Su agente lo había buscado durante semanas para saber si estaría o no interesado en interpretar a Batman, justo cuando Michael Keaton dejó el papel.

Val estaba de viaje por África, en aquel 1994, y fue solo hasta después de que pasó una mañana explorando una cueva de murciélagos que decidió hablarle a su agente para aceptar la oferta.

En plena filmación ocurrió la anécdota con Buffett que lo hizo replantearse la naturaleza del personaje y las críticas a su trabajo, una vez que la película se estrenó, no fueron las mejores.

De hecho, en un ranking sobre los actores de Batman, de la revista Variety de 2017, Kilmer ocupó el séptimo puesto de ocho.