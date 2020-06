“El amor genuino no ve género”: El romántico mensaje de la novia de Fernanda Urrejola

View this post on Instagram

🏳️‍🌈FELIZ MES DEL ORGULLO LGBTQ+ 🏳️‍🌈 Celebro este mes porque es un recordatorio del amor profundo, genuino, que no enjuicia. El verdadero amor no le teme a nada. El amor genuino no ve género, no ve color, no ve barreras… EL VERDADERO AMOR SÓLO VE MÁS AMOR. ASÍ TE AMO @ferurrejola 🏳️‍🌈HAPPY PRIDE MONTH 🏳️‍🌈 I celebrate this month because it’s a reminder of the profound and genuine kind of love. A love that doesn’t judge, and isn’t afraid of anything. Genuine love doesn’t see gender, it doesn’t see color, it doesn’t see barriers… TRUE LOVE ONLY SEES MORE LOVE. THIS IS HOW I LOVE YOU @ferurrejola #pride #pridemonth #happypridemonth #happypridemonth🌈 #pridechile #pridechile2020 #movilh #movilhmujer #loveislove #amoresamor