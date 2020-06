Katy Perry y Orlando Bloom dejarán que su hija elija su nombre

Katy Perry y Orlando Bloom están cada vez más cerca de convertirse en padres de su primera hija en común. La cantante ha pasado el embarazo totalmente confinada debido a la situación sanitaria mundial por el coronavirus, aunque ha mostrado el proceso en las redes sociales.

La cantante anunció que estaba embarazada el pasado mes de febrero y lo hizo con la presentación de un videoclip, «I never worn white», en el que ya aparecía luciendo una abultada barriga. Más adelante, reveló que esperaba que el alumbramiento fuera en junio.

La cantante y el actor han ido compartiendo algunas novedades sobre su futura paternidad, como por ejemplo el sexo del bebé, que será una niña. A diferencia de otras parejas de famosos, Perry y Bloom sí están haciendo a su público partícipe de todo el proceso, recoge Muy Fan.

En una reciente entrevista en la emisora de radio Mix 104.1, la artista se sinceró sobre cómo ha pasado estas semanas de confinamiento estando embarazada: «He experimentado cada emoción bajo el sol. He estado abrumada, he estado ansiosa, he sido feliz, he estado contenta, he estado deprimida. Lo he estado todo. El mundo es solo un momento salvaje y es un momento salvaje para traer vida al mundo», dijo.

Lo que la californiana también desveló fue si tiene nombre pensado para su futura hija o no. «Todavía tenemos que decidir específicamente sobre su nombre porque creo que tenemos opciones y que ella nos lo dirá», explicó y añadió: «La miraré y diré ‘Oh, sí, tú eres ella, tú eres esa?'», dando a entender que esperarán a que la niña decida su propio nombre.

Katy Perry también contó cómo se encuentra Orlando Bloom ante su segunda paternidad, la primera junto a ella: «Está realmente emocionado por tener una niña pequeña. Dicen que las niñas pequeñas son, ya sabes, la niña de papá, así que así será… ¡ya veremos!».