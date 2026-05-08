Pateó la puerta y llegaron Carabineros y los vecinos: el brutal ataque de celos de popular actriz chilena

Recientemente, en el podcast «Noche de Pirañas», una reconocida actriz y figura de la televisión nacional recordó una polémica situación que protagonizó hace varios años.

Se trata ni más ni menos que de Catalina Pulido, quien en conversación con Luis Sandoval y Sergio Rojas se refirió a un fuerte ataque de celos.

Vale señalar que la comunicadora dio a conocer que en dicho periodo se encontraba en un proceso en el que constantemente volvía y terminaba con su exesposo, Enzo Reyes.

Catalina Pulido recuerda ataque de celos

En este sentido, Cata Pulido dio a conocer que una tarotista le aseguró que su expareja se encontraba con otra mujer. Algo que la actriz creyó, por lo que se dirigió hasta su departamento, donde protagonizó una polémica situación.

«Él se fue a vivir al departamento de los papás y yo pensé que estaba con una mina. No me abría la puerta, entonces yo le pego una patada a la puerta y se me metió el taco. Eso fue. Fue terrible, muy vergonzoso. Se me metió el taco de la bota y no lo podía sacar, súper regia la puerta», reveló.

Frente a esto, Sergio Rojas le preguntó si cuando pudo ingresar a la vivienda estaba esta supuesta mujer por la que le advirtió la tarotista. Sin embargo, Catalina Pulido mencionó que no había nadie.

«Quedó la caga, salieron los vecinos, llegaron los carabineros. Yo ‘disculpe…’. Bueno, al día siguiente cambié teléfono, me cambié de casa, me desaparecí, y ahí como que me separé», aseguró la popular actriz.

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