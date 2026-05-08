Overdous: la nueva propuesta liderada por Ben Bulgari que fusiona trap, reggaetón y nu metal

Hace algunos días, Ben Bulgari y José Drewes de la innovadora agrupación Overdous estuvieron presentes en «HiperActiva, Vamo a Calmarno» para entregar detalles sobre su propuesta y explicar su esencia.

Vale señalar que la banda ha llamado la atención debido a su novedosa fusión de estilos.

La propuesta de Overdous

«Es una banda urbana que mezcla rage, que es un subgénero del trap, con nu metal, que es como el sonido del metal un poquito más urbano, además de eso, con melodías de reggaetón en la voz», explicó Ben Bulgari en RadioActiva.

De este modo, el artista dio a conocer que es «primera vez que se genera este cruce de melodías de reggaetón en voz con cualquier estilo de metal».

Por otro lado, dio a conocer que Overdous inició trabajando con el sello discográfico Los Lobos Récords.

En tanto, sobre la estética aseguró que «nace un poquito de mi mente. Yo quería juntar las películas de terror. Yo soy fanático del cine de terror, de suspenso y (quisimos) ponerle máscaras»

«Las máscaras, muchos nos dicen, son de Slipknot, pero para los que no saben, esta influencia de las máscaras viene de la banda Mr. Bungle, donde está una estrella máxima que es un semidios que es Mike Patton», añadió Ben Bulgari.

En este sentido, reconoció: «La primera banda que vi con máscara fue a Mr. Bungle a finales de los años 90. Después de eso cambió toda mi forma de ver las cosas».

«Entonces agarramos lo mejor de esto, del metal, las máscaras. Los movimientos también son muy del nu metal, son típicos de la época y lo mezclamos con todo lo moderno que es la ropa, que es muy del trap y mezclándolo con ahí, con todo el mundo urbano», agregó con respecto a la propuesta de Overdous.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google