Se confirma noticia de Pato Torres que todo Chile esperaba: es oficial
En la jornada de este viernes, Pato Torres confirmó una tremenda noticia en Radio Corazón.
En plena transmisión radial, hizo un importante anuncio relacionado con su carrera como actor. De este modo, dio a conocer que regresa al «Teatro en Chilevisión».
Recordemos que Torres fue un miembro icónico del espacio. Sin embargo, en primera instancia no había sido considerado para el retorno del programa.
En Radio Corazón, el actor confirmó con gran entusiasmo la noticia. «Tengo el honor, el agrado de hacer un regreso enorme», señaló el actor.
«Señoras y señores, es verdad, lo estoy confirmando frente a los micrófonos de mi Radio Corazón», añadió Pato Torres.
Posteriormente, confirmó la noticia que era muy esperada por varios televidentes. «Sí, sí, regreso al Teatro en Chilevisión», afirmó.
Esta noticia no pasó desapercibida. De hecho, Julio Stark y Giancarlo Santangelo celebraron la noticia. «Teatro en Chilevisión sin Pato Torres no es teatro», comentó Julio.
Recordemos que el destacado actor chileno fue parte de Teatro en Chilevisión entre 2003 y 2014. Periodo, en el que protagonizó diversas obras que marcaron a los televidentes. Algo que promete seguir haciendo con su retorno.
