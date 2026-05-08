Reaparece reconocida periodista chilena y revela complejo estado de salud tras grave accidente: «Ahí me quedé sin piernas»

Recientemente, una reconocida periodista chilena sorprendió tras dar a conocer que atraviesa un delicado momento personal y de salud

Estamos hablando de Chris McMillan, quien hace varios meses está alejada del mundo de la televisión.

La comunicadora enfrenta problemas en su columna vertebral. Además, se ha tenido que someter a diversas intervenciones quirúrgicas.

Las palabras de Chris McMillan

Recientemente, la exmiembro de «Bienvenidos» de Canal 13 conversó con «Hay que decirlo» y entregó detalles de su estado de salud.

«Los últimos ocho meses como familia han sido una prueba tremenda. Tienen que imaginar que esta mujer que estaba acostumbrada a salir a terreno, de un momento a otro, perdí la movilidad del brazo, perdí la movilidad de las piernas. No me podía levantar, perdí toda autonomía», señaló.

De este modo, dio a conocer que en menos de un año ha sido operada en diversas oportunidades. «Han sido tres procedimientos en mi columna en ocho meses. Neurocirugías que son costosas», indicó Chris McMillan.

Además, un accidente de tránsito provocó que su situación empeorara más. «Nos chocó un bus del Transantiago por mi puerta. Eso me abrió la hernia lumbar que estaba cerrada y ahí me quedé sin piernas», expresó.

Por otro lado, Chris McMillan dio a conocer que esta situación le ha afectado de gran manera de forma económica, debido a los gastos de su rehabilitación y tratamientos. De hecho, mencionó que ha sido apoyado por personas cercanas.

De todos modos, la periodista se mantiene con ganas de superar este complicado momento. Principalmente por sus hijos u por qué siente que le quedan cosas por hacer.

«Tengo todavía tres niños pequeños, tengo 41 años y todavía un mundo de cosas por hacer», indicó Chris McMillan.

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