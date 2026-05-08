Restricción vehicular este viernes en Santiago: estas son las patentes que no pueden circular

El 1 de mayo empezó a regir la restricción vehicular en Santiago. Esta provoca que distintos vehículos no pueden transitar en Santiago.

Esta medida forma parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente y tiene el fin de cuidar la calidad del aire.

Vale señalar que la restricción vehicular rige en meses de otoño e invierno, que es cuando hay más niveles de contaminación en la capital.

En tanto, el horario es desde las 07:30 hasta las 21:00 horas, entre lunes y viernes (excepto feriados).

Esta es la restricción vehicular de este viernes 8 de abril

Durante este viernes 8 de mayo, los vehículos que tendrán restricción vehicular son aquellos que tienen patentes que terminan estos números:

Automóviles catalíticos inscritos previo al 1 de septiembre del 2011: 6 o 7.

Automóviles no catalíticos que no cuentan con sello verde: 2, 3, 4, o 5.

Motocicletas de antes del 2002 que tienen restricción vehicular: 2, 3, 4, o 5.

Motocicletas inscritas entre 2002 y septiembre de 2010: 6 o 7.

Buses de pasajeros que no tienen sello verde: 2, 3, 4, o 5.

Transporte de carga que no tienen sello verde: 2, 3, 4, o 5.

Vale señalar que la restricción vehicular se aplica en toda la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

Se recomienda que los conductores tienen que estar pendientes a la medida para proteger la calidad del aire y también evitar multas. Las sanciones van desde 1 a 1,5 UTM. Esto equivale a cerca de entre $70 mil y $90 mil.

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