07 May, 2026. 17:43 hrs
¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Alejandro Sepúlveda revela inesperado pronóstico del tiempo para Santiago
En la tarde de este jueves, el especialista de Mega sorprendió tras entregar su pronóstico del tiempo para Santiago ¿Vuelve la lluvia en la Región Metropolitana?
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