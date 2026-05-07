07 May, 2026. 17:43 hrs

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Alejandro Sepúlveda revela inesperado pronóstico del tiempo para Santiago

En la tarde de este jueves, el especialista de Mega sorprendió tras entregar su pronóstico del tiempo para Santiago ¿Vuelve la lluvia en la Región Metropolitana?

Por Iván López

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