«Yo sufría»: Yossekitt revela por primera vez su complicada etapa escolar y por qué dejó el colegio

Recientemente, la popular humorista nacional Yossekitt estuvo presente en RadioActiva. Instancia, en la que habló de su presentación de este fin de semana en Teatro Palermo. Sin embargo, también se aventuró a hablar de su vida personal. En este sentido, entregó detalles con respecto a lo que fue su paso en el colegio.

La comediante indicó que tuvo diversas complicaciones debido a su personalidad inquieta.

«La pasé muy mal en el colegio, yo sufría. Me reía muy fuerte. Entonces siempre me echaban de la sala. Yo tenía cuatro hojas de anotaciones», indicó Yossekitt.

En este sentido, contó que «era muy inquieta. Yo de repente cada media hora pedía permiso para ir al baño, porque tenía que dar dos vueltas corriendo en el colegio. Si no, no me podía concentrar».

Además, Yossekitt mencionó que nunca se medicó en su etapa escolar. «Yo le dice (a la mamá) déjeme hacer más deporte, pero no me mediqué».

Posteriormente, señaló que dejó el colegio después de repetir cuarto medio «para trabajar porque tenía prioridades en ese momento».

«Me fui a trabajar y de ahí ayudé a mi mamá, salí adelante y después terminé mi cuarto medio», agregó Yossekitt.

«Necesito cambiar mi vida actual y me fui a hacer otras cosas», continuó la humorista.

Yossekitt en Teatro Palermo

El show de la comediante en Teatro Palermo se llevará a cabo el 1o de mayo a las 21:30 horas. La entradas están disponibles a través de la página web del mismo recinto.

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