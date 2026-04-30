30 Abr, 2026. 17:53 hrs
¿Lluvia en la Región Metropolitana? Allison Göhler revela cómo estará el tiempo y da a conocer cuándo caería agua en Santiago
En la mañana de este jueves, la meteoróloga de Chilevisión entregó su pronóstico del tiempo y dio a conocer cuándo se podría desarrollar lluvia en la Región Metropolitana.
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