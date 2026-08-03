«Van a terminar en La Punta del Pico»: Soledad Onetto se sale del libreto en pleno programa y ya es viral en redes

Soledad Onetto protagonizó una cómica situación, la cual ha marcado el retorno de Socios por Chile.

Resulta que Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta llegaron hasta Teletrece Central para conversar con la periodista sobre el regreso del espacio, el que volverá a recorrer distintas localidades del país con una particular misión: visitar pueblos y sectores cuyos nombres llaman la atención.

En este sentido, Pancho Saavedra sorprendió con una inesperada petición a Soledad Onetto. «A nosotros nos encantaría; creo que es justo y necesario que digas desde qué lugar comenzamos hasta cuál terminamos en Socios por Chile», mencionó.

Ante esto, Jorge Zabaleta indicó: «Si no lo dices tú, no nos va a ir bien».

El comentario de Soledad Onetto que desató carcajadas

Frente a esto, Soledad Onetto siguió el juego y desató múltiples risas entre los presentes.

«Nuestros socios, entonces, que partieron en Agua de la Zorra y van a terminar en La Punta del Pico», indicó la comunicadora.

Y luego de cumplir con la petición de Pancho Saavedra, lanzó otra broma.

«Los quiero, chicos. Que les vaya muy bien; nos vamos a la pausa. Voy a ver si a la vuelta sigo o no. Volvemos», mencionó.

Como era de esperarse, el momento generó múltiples reacciones. De hecho, se viralizó en redes sociales. La cuenta de Instagram @ojoalatele compartió el momento y generó que múltiples personas destacaran el sentido del humor y la espontaneidad de Soledad Onetto.

«Me encanta la clase con lo que dice»; «Jajaja qué buena onda la Sole»; «Pensé que era IA»; «Hasta eso le suena elegante»; «Linda Sole, me encanta tu empatía. Aparte, no es nada malo, así se llaman esos lugares, ¿cuál es el problema? Gran programa de los socios», fueron solamente algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

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