Amigo de Artistas, Los Vásquez y más artistas lideran Oktoberfest 2026: revisa el line up completo y cómo comprar entradas

Oktoberfest Munich Malloco ya dio a conocer la programación musical de su edición 2026. El evento, que se ha convertido en un importante encuentro dedicado a la cultura bávara en Chile, se desarrollará entre el 9 y el 11 de octubre en el Centro de Eventos Munich Malloco, en la comuna de Peñaflor.

Durante los tres días, el festival combinará música en vivo, gastronomía alemana, cerveza, concursos y distintas actividades pensadas para toda la familia.

La organización espera recibir a miles de personas, quienes también podrán recorrer la tradicional Carpa Munich, conocer la oferta de más de 40 cervecerías nacionales e internacionales y participar en juegos y experiencias inspiradas en las costumbres de Baviera.

En el plano musical, el viernes 9 de octubre se presentarán Zillertal Orchester, Candelabro y DJ Fader & Catboy. La programación de Oktoberfest 2026 continuará el sábado 10 con los shows de Zillertal Orchester, Amigo de Artistas, DJ Fader & Catboy y DJ Bruno Borlone.

El cierre del festival, programado para el domingo 11 de octubre, estará a cargo de Zillertal Orchester, Los Vásquez y nuevamente DJ Fader & Catboy. Además, durante los tres días también participarán distintos proyectos musicales locales.

Tres días de tradición bávara en Oktoberfest 2026

Uno de los platos fuertes volverá a ser Zillertal Orchester, agrupación tirolesa que ha acompañado al Oktoberfest Munich Malloco durante más de seis décadas. La banda no solo participa de los espectáculos musicales, sino que también forma parte de tradiciones como el espiche del barril, el desfile inaugural, los concursos y las presentaciones en el restaurante Munich.

La programación del evento también reunirá a Candelabro, que ha obtenido gran reconocimiento durante el último tiempo; al dúo Amigo de Artistas y a Los Vásquez, una de las agrupaciones más populares de la música chilena.

Las entradas para asistir a Oktoberfest Munich Malloco ya se encuentran disponibles de manera exclusiva a través de Puntoticket. El festival se realizará los días 9, 10 y 11 de octubre, con una propuesta que combinará música, tradición, gastronomía y entretenimiento para todas las edades.

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