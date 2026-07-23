Filtran video de cómo quedó el refugio en el Cajón del Maipo usado por «El Chino» y las parvularias: revolucionaron las redes sociales

Mucho se ha comentado sobre el rescate a Manuel Orellana «El Chino» y las parvularias Magdalena Retamal y Martina Núñez, quienes estuvieron por días aislados en el Cajón del Maipo. En este sentido, recientemente se dio a conocer un registro sobre cómo quedó el refugio en el cual los jóvenes esperaban ser ayudados.

Recordemos que este miércoles fueron encontrados los tres en un refugio ubicado en el sector de las Termas Valle de Colina, donde estuvieron mientras se desarrollaba el intenso temporal.

De este modo, se supo que estaban compartiendo en la montaña y que habrían llegado a este sector para carretear. Sin embargo, no dimensionaron que el temporal los iba a dejar aislados. De este modo, se generaron múltiples críticas y memes en redes sociales.

Video de cómo quedó el refugio tras el rescate de «El Chino» y las parvularias

Las Termas de Colinas compartieron un video en redes sociales, en el cual se puede apreciar el estado en que dejaron el refugio los jóvenes.

«Tras el exitoso rescate realizado este miércoles en nuestro refugio de alta montaña en Termas Valle de Colina, nuestro terrateniente David Pizarro Covarrubias. Junto a Nico Gutiérrez, aprovecharon la ventana de buen clima que nos acompaña hoy para llegar hasta el refugio y verificar en qué condiciones quedó tras albergar a las tres personas que permanecieron aisladas durante el temporal», indicaron a través de Instagram.

«Ya nos volveremos a encontrar. Lugar donde contábamos con alimentos, bebestibles, agua potable y ropa de abrigo», añadieron.

Vale señalar que en el registro se puede ver una cama desordenada, latas de cervezas y botellas de alcohol. Situación que rápidamente dio que hablar y generó múltiples reacciones en redes.

«Gracias por mostrarnos todo cómo dejaron, uno siempre quiere saber el chisme completo con lujo y detalle»; «Por último, hubieran limpiado y lavado cada vez que cocinaban… se pasan»; «Todo sucio dejaron , mínimo que vayan a limpiar», fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

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