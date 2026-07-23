Víctor Aranda, «Pelo Verde» hizo historia en «Dale Play» de Mega: «Un Récord»

En la jornada de este martes, Víctor Aranda, también conocido como Pelo Verde protagonizó un tremendo momento en el programa de concursos de Mega, «Dale Play», el cual es conducido por María José Quintanilla.

En esta instancia, el locutor de RadioActiva fue elegido por el equipo rojo para el desafío Tírame la Pista. De este modo, demostró todo su conocimiento musical.

Víctor Aranda hace historia en «Dale Play» de Mega

Durante todo el desafío, Pelo Verde demostró su gran conocimiento. El locutor acertó a diversos nombres de artistas como Violeta Parra, Mijares, Antonio Ríos, Metallica y Paulina Rubio.

Y luego de terminar el juego, María José Quintanilla hizo un importante anuncio.

«Tengo información relevante para el equipo rojo», partió señalando, lo que generó gran incertidumbre en el espacio.

Y posteriormente, señaló: «Recibí información de Mr. Play… ¡Hicieron un récord! ¡10 respuestas correctas!».

Esto desató la felicidad del equipo rojo, que celebró el gran rendimiento de Víctor Aranda.

Además, la animadora dio a conocer que, gracias a esto, el equipo sumó $100.000 al pozo de la soñadora.

Vale señalar que «Dale Play» consiste en que famosos compiten para demostrar sus conocimientos sobre música y ganar sumas de dinero, las que van destinadas a un participante civil del equipo.

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