La reacción de María José Quintanilla lo dice todo: Pareja del espectáculo sorprende con romántico beso en pleno programa

Desde hace semanas que existían rumores de un romance entre Luciana Echeverría y Mauricio Jürgensen. Sin embargo, desde hace un tiempo la pareja ya no esconde su amor y este lunes protagonizaron un romántico momento en televisión.

Esto ocurrió en el programa de entretención de Mega, Dale Play, el cual es conducido por María José Quintanilla.

En esta oportunidad, ambos estuvieron como invitados y generaron un momento que rápidamente dio que hablar y que no pasó desapercibido para los presentes.

El romántico entre Luciana Echeverría y Mauricio Jürgensen en TV

Mauricio Jürgensen, quien lideraba al equipo rojo en el espacio, eligió a Luciana Echeverría para el clásico Tírame la pista, en el que los participantes tienen que adivinar a un artista sin mencionar sus temas ni letras.

En este sentido, previo a iniciar el juego, el periodista le quiso dedicar unas románticas palabras a la actriz. «No podemos pensar en mejor nombre, básicamente porque no he dejado de pensar en este nombre en el último tiempo», indicó mientras reía.

Esta situación no pasó desapercibida y sorprendió a María José Quintanilla, quien no escondió su impresión.

En este sentido, la animadora del espacio se tomó la situación con humor y expresó: «¡Coqueto! Si a ti no te han dicho eso, no te han querido nada».

No obstante, el momento no finalizó ahí. Resulta que posteriormente, María José Quintanilla les consultó: «¿No hay beso de la suerte, nada?».

Frente a esto, Luciana Echeverría y Mauricio Jürgensen accedieron al desafío. De este modo, sin avisar ni nada, la parejita se acercó y se dieron un beso en pleno programa. De este modo, generaron múltiples aplausos entre los presentes para que después el programa siguiera su curso normal.

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